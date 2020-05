Guetter les montagnes pour les surprendre

Les 48 plus hauts sommets des Alpes suisses peints à l’aquarelle. La démarche de Laurent Willenegger pourrait être banale. Et pourtant pas tant que ça, car l’artiste vaudois s’est à chaque fois rendu sur place, «sur le caillou ou les pieds dans la neige». Il a reproduit ces 4000 m tels qu’il les a vus. «J’ai guetté ces montagnes pour les surprendre», dit-il.

Le peintre naturaliste a voulu ressentir les émotions que lui inspiraient les paysages. «On sent l’air, on éprouve le relief, les masses rocheuses imposent leurs volumes. Il y a le froid, l’espace, tout évolue, tout est là, présent, si riche, si vaste et irremplaçable.» Et le résultat est saisissant. Chaque sommet est présenté sous divers angles, à diverses saisons et dans divers contextes. L’ouvrage recense 200 aquarelles pour 48…