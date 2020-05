Il fut un temps où nos samedis étaient rock’n’roll

Voilà qu’on se prend de passion pour Questions pour un super champion. Drôle d’époque que nous vivons.

Ma mère me parlait de Colette depuis plusieurs semaines déjà. «Elle en est à quatre victoires. Si elle gagne ce soir, elle remporte la cagnotte de 500 000 euros.» Ce qui valait à ma maman un «ah! bon» poli, mais assez peu concerné, dois-je avouer. Questions pour un champion ou, dans ce cas-là, Questions pour un super champion, qui réunit les meilleurs candidats le samedi, ne figurait pas vraiment dans mon planning télévisuel de la semaine. Mais ça, c’était avant.

C’était avant le confinement, l’arrêt d’émissions qu’on adore (The voice) et les sempiternelles rediffusions déjà (re) vues vingt fois (Les reines du shopping). Et comme on n’a pas toujours envie de se plonger dans une série…