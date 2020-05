dit Péteu

MORLON

Jean Pittet est décédé subitement le 5 mai au Foyer St-Joseph de Morlon. Il cheminait dans sa 91e année. Un ultime hommage lui a été rendu le 8 mai en l’église de Broc.

Jean a vu le jour le 10 décembre 1929 dans le foyer de Jules et Alice Pittet-Seydoux, à Bulle. Après sa scolarité, suivie dans sa ville natale, il travailla quelques années auprès de l’usine Despond SA et fut ensuite engagé à la chocolaterie de Broc, qu’il ne quitta plus jusqu’à l’heure de la retraite.

Grand amateur de sports, il a fait partie de la gym hommes de Broc. Il appréciait surtout le football, étant donné qu’il joua toute sa vie au FC Bulle dont il était membre d’honneur. C’est d’ailleurs au bord du terrain qu’il fit la connaissance de celle qui allait partager sa vie, Marthe Genoud.

Les…