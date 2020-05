La fibre optique pour les glaciers

RECHERCHE. Si les images satellites fournissent des indications sur l’évolution des glaciers, la sismologie permet de comprendre plus précisément leurs mouvements. Les sismomètres sont cependant difficiles à mettre en place dans les zones glaciaires. Dans une récente étude, Fabian Walter, professeur boursier du Fonds national suisse à l’EPF Zurich, montre que la fibre optique peut aussi être utilisée pour surveiller les glaciers. Elle s’avère même plus précise et plus facile à installer que les sismomètres.

L’étude, dont les résultats ont été publiés dans la revue Nature Communications, a été menée sur le glacier du Rhône. La technique de la détection acoustique distribuée a été utilisée pour relever, à intervalles réguliers le long du câble, les perturbations du signal optique causées…