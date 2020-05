La vérité sur l’affaire Harry Quebert

RTS1, MARDI, À 20 H 55



Etat du Maine, 1975. Harry Quebert, jeune écrivain à la recherche d’inspiration, rencontre une adolescente sur une plage isolée, Nola, et tombe instantanément sous son charme… New York, 2006. Un autre écrivain, Marcus Goldman, est sur le point de publier son premier roman. Très vite, le jeune homme rencontre un succès phénoménal, devient la coqueluche des médias et se fait courtiser par les plus grands agents pour assurer la sortie de son prochain roman. Mais deux ans plus tard, Marcus, en panne totale d’inspiration, n’a pas encore écrit la moindre ligne du livre qu’il doit pourtant bientôt remettre à son éditeur. Il appelle alors à l’aide son ami et ancien professeur de littérature, Harry Quebert, aujourd’hui l’un des auteurs les plus adulés du pays. Celui-ci…