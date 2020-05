Le chimiste cantonal prend sa retraite

ÉTAT DE FRIBOURG. En place depuis 2016, le chimiste cantonal Claude Ramseier prendra sa retraite à la fin de l’année. Ce «spécialiste de l’eau potable a notamment été l’un des artisans de la réorganisation de ce secteur», indique le communiqué de presse. «Son travail en tant que responsable du contrôle des denrées alimentaires, de l’eau potable et des objets usuels a aussi contribué à ce que la santé des consommatrices et consommateurs du canton de Fribourg soit protégée et qu’ils ne soient pas trompés lors de leurs achats.» Le poste est mis au concours.