Le monde vu à travers la vidéo et l’art du collage numérique

De ses voyages et de ses observations, Peter Aerschmann tire d’innombrables images qu’il assemble en créations numériques mobiles. Le Musée d’art et d’histoire de Fribourg expose ce fascinant travail, entre réflexions sociales et références à la tradition.

ÉRIC BULLIARD

Le vernissage a été annulé et la conférence de presse dédoublée, histoire de garder les distances. Mais le plaisir est bien là, cette douce sensation de retrouver la culture vivante, l’art qui bouscule et nourrit. Pour sa réouverture, le Musée d’art et d’histoire de Fribourg (MAHF) présente jusqu’au 20 septembre I miss you, fascinante série d’installations vidéo de Peter Aerschmann.

«Le musée poursuit sa volonté d’exposer des artistes fribourgeois contemporains, relève Caroline Schuster Cordone, vice-directrice du MAHF.…