Les deux médecins cantonales licenciées en pleine crise

«En raison de divergences de vues», les deux médecins cantonales Barbara Grützmacher et Stéphanie Boichat Burdy ont été licenciées durant leur période probatoire. «Choquées, étonnées, ahuries», elles ne comprennent pas ce qu’on leur reproche.

CHRISTOPHE DUTOIT

CRISE. C’était dans l’air depuis ce week-end et l’annonce a été officialisée mardi matin par la Direction de la santé et des affaires sociales (DSAS): Barbara Grützmacher et Stéphanie Boichat Burdy quittent la tête du Service du médecin cantonal durant leur période probatoire «en raison de divergences de vues sur la conduite du service», précise le communiqué de presse.

«Nous avons décidé de mettre fin à nos rapports de travail», explique la conseillère d’Etat Anne-Claude Demierre, qui a pris cette «difficile» décision de se…