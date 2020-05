Les marquises dévoilées

La ville de Bulle et les TPF ont choisi un paysage topographique en bois apparent.

PLACE DE LA GARE. Le chantier de la nouvelle gare de Bulle ne fait que commencer, mais on connaît toujours mieux le visage de ce futur cœur battant de la ville. Après le bâtiment de la gare lui-même (La Gruyère du 10 novembre 2018), on découvre aujourd’hui les marquises qui abriteront les quais des bus urbains Mobul et régionaux.

C’est le projet PAYI, élaboré par le bureau d’architectes Whood & Mug S. à r. l. (Lausanne et Fribourg), en collaboration avec Petignat & Cordoba ingénieurs civils SA (Montreux) qui a remporté le concours d’architecture. Soucieux de l’esthétique de ces marquises, qui influenceront l’identité et l’ambiance de la future place de la gare, les maîtres d’ouvrage que sont la ville de…