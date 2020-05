Les mesures sont respectées

HYGIÈNE. Les entreprises, commerces et restaurants respectent les mesures d’hygiène et de sécurité en lien avec le Covid-19. C’est le constat dressé par le canton.

Depuis le 14 avril, une cellule constituée de l’Inspection du travail, de la police cantonale et de la Suva a effectué des contrôles auprès de 968 établissements et chantiers. «La grande majorité des entreprises a mis en place de manière efficace les mesures nécessaires pour éviter une propagation du virus dans leurs locaux», informe la Direction de l’économie et de l’emploi. Selon le canton, les manquements constatés, comme l’ajustement de la hauteur d’un plexiglas ou l’ajout de désinfectant, ont pu être «corrigés immédiatement ou en l’espace de quelques heures.» Il poursuit: «Aucune infraction n’a justifié la suspension de…