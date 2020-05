Podium à la Patrouille, le Graal

La 22e édition de la Patrouille des Glaciers aurait dû connaître son épilogue ce samedi à Verbier.

Un podium sur la mythique épreuve de ski-alpinisme constitue un exploit marquant dans une carrière.

Quatre régionaux se souviennent de leur succès.

QUENTIN DOUSSE

Pour tout skieur-alpiniste du pays, chaque année paire au calendrier rime généralement avec Patrouille des Glaciers (PdG). La course mythique, celle qui permet à tous de dépasser leurs limites entre Zermatt et Verbier (57,5 kilomètres), et à une poignée d’entre eux de se révéler au plus haut niveau. Fendre la foule dans les rues de Verbier, au pas de course vers le podium, est une performance rare dans la carrière d’un athlète. C’est pourquoi le moment est tant recherché, apprécié et jamais oublié.

Cet exploit, Vincent Mabboux l’a…