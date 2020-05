Préférer l’infamie au néant

De mauvaise foi

PAR MICHAEL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

Lance Armstrong passe à confesse. On le revoit sur les chaînes américaines (dans le documentaire 30 for 30, diffusé en deux parties), avec le curieux plaisir de retrouver un visage familier. L’homme a vieilli, et on peine à reconnaître les outrances de celui que l’on aimait tant haïr dans un exercice d’autoflagellation qui ne lui sied guère. Par instants, on retrouve un rien de morgue, ce petit rictus méprisant, la voix cassante, et l’on comprend que cet homme-là a beau être tombé plus bas que terre, il se croit encore au-dessus des autres.

Qu’est-ce qui pousse le champion le plus détesté du sport mondial à revenir sur sa carrière? L’histoire est connue. A quoi bon nous en dire encore plus sur le dopage, la…