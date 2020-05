Quelques perles entre le fromage et le yoghourt

Farces & grimaces

PAR DOMINIQUE MEYLAN

MEILLEURES RÉPLIQUES. Les repas du soir se suivent, mais ne se ressemblent jamais. La faute à ces conversations incroyables, qui frôlent l’absurde, sur des thèmes de préférence inabordables. La palme de la question la plus drôle revient au benjamin de la famille. Alors que son père, outrepassant les règles les plus élémentaires du savoir-vivre à table, saisit son téléphone en annonçant son intention d’envoyer une photo des exploits de ses rejetons à sa famille, son fils l’interrompt: «Papa, tu as une autre famille?» Calme, sérieux et pas scandalisé du tout, le jeune innocent semble juste curieux de se découvrir une demi-sœur à Tavel. Fort heureusement, la réponse est négative. Petite pensée d’ailleurs pour tous ceux qui mènent une double vie en ces…