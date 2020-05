Romaine Mezger née Gachet

LA TOUR-DE-TRÊME

Romaine Mezger-Gachet s’est éteinte dans sa 94e année au foyer La Rose des Vents à Broc. Elle a quitté à tout jamais sa famille et ses amis pour un monde meilleur, dans le sillage de ce cruel virus.

Romaine est née le 27 mai 1926 dans le foyer d’Alfred et Henriette Gachet-Bays. Quatrième d’une fratrie de six enfants, elle vécut toute son enfance et son adolescence dans la ferme paternelle La Noutaz, à Epagny, incendiée en 1950.

Très jeune, elle travailla chez des paysans et chez madame Courlet, à Gruyères, puis chez Beer Fabrique de tricotage. Travailleuse infatigable, elle faisait des ménages et des nettoyages de bureaux le soir. Elle partit en retraite à l’âge de septante ans, alors qu’elle était employée à Salami S.A., à La Tour-de-Trême.

En 1945, Romaine unit sa…