Stabilité, mot d’ordre des Sudistes

La grande majorité des clubs sudistes de 2e ligue poursuivent avec le même entraîneur. Seul Siviriez a décidé de changer.

En cette période, présidents et directeurs techniques multiplient les rendez-vous pour former leur contingent pour la saison 2020-2021. Les clubs du Sud du canton qui évoluent en 2e ligue savent qui entraînera leur équipe fanion à la reprise.

● CHÂTEL-SAINT-DENIS

Leader à la pause avant l’annulation de la saison, le club du Lussy va poursuivre avec le même duo: Duilio Servadio (entraîneur) et Bernard Gaudard (coach assistant et entraîneur des gardiens). «Depuis qu’il est arrivé, Duilio a fait un super boulot, détaille le président veveysan Jean-François Pachoud. Son travail sérieux, ses résultats et la progression de nos jeunes nous ont convaincus de poursuivre…