Un matin dans un pays agité

Kim Hong-Mo

MA VIE EN PRISON

Kana

Les années 1980 ont été pour la Corée du Sud une période de bouleversements politiques complexes et violents. Entre dictature militaire et coups d’Etat, le pays a connu quelques-unes de ses heures les plus sombres. Les soulèvements populaires contre les malversations et la corruption sont noyés dans le sang: le 18 mai 1980, l’armée tire sur la foule de manifestants dans la ville de Gwanjiu, faisant 163 morts, autant de disparus et plus de 3000 blessés. L’événement coupe court à toute velléité d’opposition au nouveau régime sanglant de Chun-Doo-hwan. Pourtant, la fin de la décennie annonce le réveil démocratique du pays, mais la transition sera très compliquée. En 1997, les responsables du massacre sont jugés et graciés. Les manifestations reprennent de…