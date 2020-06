... exceptionnel, glorieux, historique, inoubliable, pour le meilleur et pour le pire. Durant cette période où le sport est à l’arrêt, LaGruyèrevous fait revivre quelques-uns des plus grands moments vécus par les clubs et athlètes de la région. Episode 9 avec le match de promotion en LNA entre le FC Bulle et le FC Bâle. Une rencontre perdue par les Gruériens, mais restée dans les mémoires pour le «match hors terrain» débouchant sur 24 arrestations parmi les supporters bâlois. GRU