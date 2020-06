Emmanuel Michielan nommé directeur de la fondation cantonale

PRO SENECTUTE

Après plus de dix-sept ans aux commandes de l’Association fribourgeoise des institutions pour personnes âgées (AFIPA), Emmanuel Michielan change de fonction et devient le nouveau directeur de la fondation cantonale Pro Senectute au 1er janvier 2021. Il succédera à Jean-Marc Groppo, directeur durant dix-huit ans, qui part à la retraite. Quant à l’AFIPA, son comité se mettra prochainement à la recherche d’un nouveau secrétaire général, informe un communiqué. «Dans une période où les personnes à risque sont stigmatisées et les solidarités bienvenues, les deux organisations se donneront les moyens de poursuivre leur mission publique et idéale, toujours ensemble», indique encore le communiqué.