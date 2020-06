Entreprises et emplois fribourgeois en péril

Plus de 20% des entreprises craignent pour leur survie et 26% devront réduire leurs effectifs cette année. C’est ce que révèle la 3e enquête liée à la crise du coronavirus menée par la Chambre du commerce et de l’industrie Fribourg.

PRISKA RAUBER

COVID-19. Un cinquième des entreprises fribourgeoises craignent pour leur survie. C’est l’un des résultats de la troisième enquête liée à la crise du coronavirus, menée du 18 au 25 mai par l’Observatoire de la Chambre de commerce et d’industrie Fribourg (CCIF). Sur 124 entreprises contactées, 59 ont répondu, soit 48%.

Parmi elles, 22% affirment donc que la crise peut mettre en danger leur avenir. Deux éléments ressortent de leurs commentaires, précise la CCIF dans son communiqué: «Tout dépendra de la solidité de la reprise des prochains mois…