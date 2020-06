FRANCE2, MARDI, À 21 H 05

Alors qu’en 2019, 150 femmes ont été tuées par leur conjoint ou leur excompagnon en France, les journalistes du Monde ont créé une cellule d’investigation au sein de leur rédaction pour décrypter ces féminicides. Avec méthodologie, ils ont mis en évidence un schéma criminel récurent et ont caractérisé les signaux forts et faibles qui ont conduit aux meurtres de ces femmes. A travers les témoignages de l’entourage des victimes et des institutions, ce film analyse cinq cas emblématiques de féminicides et retrace l’évolution de la relation amoureuse de la rencontre jusqu’au meurtre. ■