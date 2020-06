La récréation, turbulent paradis des pipeletteurs

Farces & grimaces

PAR DOMINIQUE MEYLAN

ÉCOLES. La réouverture des écoles, on l’attendait un peu, il faut bien l’admettre. Les enfants commençaient à tourner en rond. Et pas forcément silencieusement. En deux mois, nous avions eu le temps d’idéaliser ce temple du savoir. Le cher petit allait revenir à la maison nourri des nouveaux poèmes et chansons qu’il aurait appris. A la récréation, il se transformerait en aventurier avec ses camarades et ils ranimeraient, tous ensemble, les amitiés oubliées.

On ne va pas faire de suspense inutile. Cela ne s’est pas du tout passé ainsi. En rentrant de son premier jour, notre fils ne nous a pas récité une poésie, mais une longue liste d’horreurs sur les Chinois. Son petit frère, qui ne va pas encore à l’école, mais croise d’autres enfants chez la maman…