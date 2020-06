Le délai prolongé pour l’aide à la culture

COVID-19. Le monde culturel figure parmi les plus touchés par la crise du Covid-19. Associé à la Confédération et aux communes, le canton a entrepris plusieurs actions pour lui venir en aide. Or le Conseil fédéral a décidé de prolonger la validité de cette aide, a communiqué, vendredi, le Service cantonal de la culture (SeCu).

D’abord prévu jusqu’au 20 mai, le délai pour déposer une demande est repoussé au 20 septembre. Quant à la période d’indemnisation elle-même, elle est étendue du 30 août au 31 octobre. C’est que les conséquences de la crise sur la culture s’étendent bien au-delà de la période initialement prévue.

Et l’autorisation des manifestations jusqu’à 300 personnes dans le strict respect d’un plan de protection ne règle pas tout. «Mais des indemnisations sont prévues pour…