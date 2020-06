Le tribunal de l’Histoire

Ce lecteur revient sur les controverses suscitées par les déboulonnages de statues.

Un meurtre par dol éventuel aux USA a mis le feu aux poudres du tribunal de l’Histoire. Des censeurs remettent en cause la colonisation et l’esclavagisme, en oubliant cependant la présomption d’innocence, le droit et les coutumes d’alors, et, plus grave encore selon moi, en travestissant les faits. Surtout, ledit tribunal applique par avance la sentence en déboulonnant des statues et en accusant publiquement les Blancs de tous les maux racistes.

D’après mes souvenirs d’histoire, le colonialisme fut le fait de moult nations (Espagne, Portugal, Pays-Bas, Royaume-Uni, etc.). Même nos Waldstätten ont été tentés d’annexer la Bourgogne et ses vins, puis les chauds paysages du Milanais. Tous ont «colonisé» tous:…