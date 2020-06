Les boîtes de nuit appellent à l’aide

Les discothèques et bars de nuit du canton de Fribourg sont en danger et le font savoir. En cause, les conditions «trop contraignantes» qui empêchent une réouverture de leurs établissements en bonne et due forme (La Gruyère du 30 mai). Dans un communiqué publié mardi, plusieurs titulaires de patente D affirment que «si la situation se prolonge et que les acteurs de la nuit ne sont pas aidés, bon nombre d’établissements risquent de mettre la clé sous la porte». Cosignataires, Globull, L’Après, le Mao Club et le Melocoton à Bulle, mais aussi la Fabrik Bar à Châtel-Saint-Denis, indiquent qu’ils adresseront prochainement une demande d’aide exceptionnelle à l’Etat.

«Etre intégrés aux discussions»

Ils sollicitent ainsi le maintien du droit au chômage partiel et son extension aux…