Maurice Déglise

Le 12 octobre 1931, Maurice et sa sœur Marie-Rose sont nés dans le foyer de Xavier et Rosalie Déglise, à Remaufens. Cela aurait dû être un jour de bonheur, mais malheureusement ce fut aussi le jour où leur maman décéda. Avant Maurice et Marie-Rose, sept enfants les précèdent, Simone, René, Maria, Marcel, Robert, Gabriel et Agnès.

Bébé, Maurice est placé dans un orphelinat géré par des religieuses à Fribourg. C’est à l’âge de la scolarité qu’il revient dans le foyer paternel, tandis que sa sœur jumelle et son frère Gabriel sont adoptés par un oncle et une tante.

Maurice reste chez son père et une fois en âge de travailler, il commence un apprentissage de forgeron. Ensuite, il enchaîne les petits boulots jusqu’à ce qu’il soit engagé à la gare de marchandises de Vevey.

Un…