Quel gâchis!

Ce lecteur réagit à l’article de samedi dernier sur les sites de l’HFR à Tavel et Riaz.

Je souhaite réagir à l’article paru dans La Gruyère du 6 juin concernant le problème des hôpitaux de Tavel et, particulièrement de Riaz. En tant que citoyen qui a été hospitalisé plusieurs fois, qui a reçu des soins ambulatoires et qui a été bien soigné, cette situation ne me laisse pas indifférent.

Ceci me permet d’intervenir auprès de Mesdames et Messieurs les député-e-s de la Gruyère, de la Veveyse et de la Glâne afin qu’ils prennent conscience de l’agonie programmée de l’hôpital de Riaz. Une honte! Fribourg, qui parle de petits gestes de démantèlement, veut la fin de Riaz, après la maternité, l’activité opératoire et récemment le déplacement d’une partie du personnel soignant vers Fribourg, à la…