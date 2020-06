Reprise des répètes avec 4 m2 chacun

VIE MUSICALE. Les sociétés de chant et de musique du canton vont devoir faire montre de souplesse pour reprendre leurs répétitions dès le 8 juin. En concertation avec la Fédération fribourgeoise des chorales et la Société cantonale des musiques fribourgeoises, l’Organe cantonal de conduite (OCC) a édicté des règles strictes pour la bonne tenue de leurs répétitions et prestations. Outre les recommandations d’hygiène à respecter, il est exigé que chaque chanteur ou instrumentiste dispose de 4 mètres carrés. «En tenant compte du fait que les voies de circulation dans la salle ne sont pas incluses dans le calcul de la surface», précise l’OCC. Dans le cas où la salle de répétition habituelle ne serait pas assez grande, les membres devront répéter en groupes restreints. Pour les chœurs…