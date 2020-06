Syndicats de joueurs, la voix inaudible du sport suisse

Très influents dans certains pays, les syndicats des joueurs sont discrets dans nos championnats.

Décryptage dans le football et le basket suisses, où ces associations pèsent peu dans les décisions face aux fédérations et aux clubs.

L’association suisse des joueurs de hockey s’est, elle, trouvé un président de renom avec l’ex-gardien Jonas Hiller. Suffisant?

QUENTIN DOUSSE

Comment vivent les fédérations, les clubs et les athlètes sans compétition? Péniblement, voire carrément très mal pour certaines institutions. Cette semaine, le FC Bâle annonçait un déficit de 19,6 millions de francs en 2019. Et l’année 2020 ne s’annonce pas meilleure pour la majorité des clubs professionnels helvétiques, dont le modèle économique particulier (revenus liés fortement à la performance et réserves très…