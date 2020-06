Une adaptation en mode stratégie

Le célèbre tueur à la retraite John Wick est le héros du jeu John Wick Hex. Plus qu’un simple produit dérivé du film, un jeu original qui mettra au défi même les stratèges confirmés.

Le monde du jeu vidéo regorge de titres inspirés de films. Pour le plus grand malheur des joueurs en général. Dans ce domaine, rares sont les vraies réussites – Golden Eye date d’il y a plus de vingt ans et les sagas Star Wars ou Le Seigneur des anneaux sont hors catégorie tant il y a eu d’adaptations. Le plus souvent, il s’agit juste de pomper du fric avec un produit dérivé supplémentaire. Souvent bâclé d’ailleurs: le jeu doit arriver dans le timing de la campagne de promotion, tant pis s’il n’est pas abouti.

Bref, on peut avoir quelques doutes avant de se lancer dans John Wick Hex, sur PC ou console. Mais…