De la gestion de la forêt

PRO FRIBOURG. Alors que les Fribourgeois seront nombreux à rechercher la fraîcheur des bois cet été, Pro Fribourg s’interroge sur la gestion de ce patrimoine commun qu’est la forêt dans sa 207e revue, présentée hier à la presse. Pour Mélanie Rouiller, responsable des publications de Pro Fribourg, il s’agit «d’éclairer le public sur ce qu’il s’y passe». «La forêt, c’est aussi notre patrimoine.» Chargé de projets et de communication au sein de Lignum Fribourg, Michel Niquille a contribué au livret. Il rappelle le défi de concilier la production de bois et la fonction protectrice des forêts ainsi que celle d’accueil et le maintien de la biodiversité.

En pleine adaptation

La forêt fribourgeoise représente un quart du territoire cantonal, soit 43 700 hectares. Elle appartient à de nombreuses…