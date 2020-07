BULLE

Marthe Bochud s’est endormie paisiblement à l’HFR de Fribourg au matin du 6 juillet.

Marthe vit le jour le 20 avril 1949 à Autigny dans le foyer de Romain Cudré-Mauroux et Marie-Jeanne née Dafflon. Elle était la deuxième d’une fratrie de 11 enfants dont neuf filles. Deux d’entre eux décédèrent en bas âge: sa sœur jumelle Marie-Cécile et son frère Cyrille. Marthe a toujours travaillé en tant que sommelière dans différents établissements de la région, notamment à l’Hôtel de Ville à Vuippens, à l’Harmonie et au Café de la Gare à Bulle.

C’est en 1971 que Marthe rencontra Nicolas Bochud, de Vuippens, qu’elle épousa en mars 1973. En juillet de cette même année, elle donna naissance à Françoise. Deux ans plus tard, Isabelle vint agrandir la famille.

Marthe était souvent seule pour élever…