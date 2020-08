«Avec 2000 aides au loyer, nous avons obtenu un beau succès»

L’aide cantonale Covid pour les baux commerciaux touche à sa fin. Quelque 2000 demandes vont être financées, pour un coût total de 4 millions de francs alors que 20 étaient à disposition. Bilan avec Olivier Curty.

XAVIER SCHALLER

La mesure Covid pour les baux et fermages commerciaux coûtera quelque 4 millions de francs au canton. On est donc loin des 20 millions mis à disposition. Annoncée fin avril, cette aide prévoit que les locataires bénéficient de deux mois offerts (un par le propriétaire et un par l’Etat) sur trois. S’ils arrivent à se mettre d’accord avec leur bailleur et avec une limite à 5000 francs pour les entreprises et à 7000 pour les restaurants.

Bilan avec le directeur de l’Economie et de l’emploi Olivier Curty, à l’heure où une mesure fédérale est en discussion. A la…