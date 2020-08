«C’est le lien qui fonctionne»

Un prof heureux et épanoui comme Stéphane Simonet, ça fait plaisir à voir, pour lui et pour ses élèves. Sixième épisode de notre série portraits-trajectoires.



XAVIER SCHALLER

Prof, Stéphane Simonet l’est jus - qu’au bout des ongles, ou jusqu’au bout de ses cheveux éternellement longs. «Des doutes, j’en ai eu lors de mon DES à l’Université de Fribourg. Dès que j’ai enseigné, il n’y en a plus eu aucun.» Au CO de la Veveyse, il fait partie des meubles. Un meuble utile et décoratif. Une commode peut-être, vu le nombre de tiroirs: allemand, français, histoire, théâtre, radio, médiation depuis peu. Avec un peu de marqueterie, pour ajouter un rien de sophistication, et surtout avec la belle patine que donnent vingt années d’utilisation intensive.

«Moi, je rêvais de travailler à Fribourg.» Quand…