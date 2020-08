RTS1, MERCREDI, À 20 H 15



Cancer du pancréas

Le cancer du pancréas est un redoutable tueur et la médecine semble désarmée face à ces tumeurs agressives, souvent diagnostiquées trop tard et particulièrement rebelles aux chimiothérapies. 36.9° fait le point sur les espoirs thérapeutiques et recueille les témoignages de malades qui affrontent courageusement cet ennemi mortel. Les mots d’Ariane Ferrier résonnent aussi dans le reportage au travers d’extraits du livre qu’elle avait écrit avant d’être emportée par ce cancer en novembre 2017. La journaliste avait raconté la maladie sans tabou…

Ecrans: maman bobo

Certains tout-petits sont surexposés aux écrans avec des conséquences graves sur leur développement. Les professionnels de la santé sont inquiets. Ils voient arriver dans leur cabinet des…