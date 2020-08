A propos de la modification de la Loi sur la chasse.

La révision de la Loi sur la chasse aurait dû mener à une loi moderne, capable de protéger notre faune sauvage et notre précieuse biodiversité. Malheureusement, cela n’a pas été ainsi. La révision sur laquelle le peuple suisse devra se prononcer le 27 septembre n’a rien de moderne: elle répond de manière bien peu réfléchie aux appels «Au loup! au loup!» n’apportant pas de nouvelles solutions au «problème» du loup et en mettant par contre plein d’espèces en grave danger. Non seulement parce qu’elle ne protégerait pas plus que la loi actuelle des espèces menacées d’extinction (comme le lièvre ou la bécasse), mais elle permettrait aussi au Conseil fédéral de placer sur la liste des espèces régulables (abattables) des espèces aujourd’hui…