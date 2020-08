Autopsie d’un drame annoncé

La deuxième saison de Dirty John, sur Netflix, est l’adaptation d’un fait divers sanglant qui a divisé l’opinion publique à la fin des années 1980. Amanda Peet crève l’écran en mère de famille abandonnée par son mari qui sombre dans la folie meurtrière.

Regarder la deuxième saison de Dirty John, c’est voir tomber un trapéziste dans un numéro de cirque. Saisi d’effroi, le public assiste impuissant à sa chute, sachant que le choc sera fatal. Netflix a fait très fort en adaptant ce fait divers: quittée par son riche époux, cette mère de quatre enfants finit par assassiner de cinq balles dans le corps son ex-mari et sa nouvelle épouse. Nous sommes en 1989, l’opinion publique est divisée entre ceux qui prennent cette femme trahie et meurtrie en pitié, et ceux qui souhaitent la voir durement…