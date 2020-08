Bulle termine sa préparation sur une défaite

FOOTBALL

L’été fut studieux pour le FC Bulle, qui a joué pas moins de neuf rencontres amicales. Les hommes de Lucien Dénervaud ont gagné face à Azzurri Lausanne (1re ligue, 3-0), Martigny (1re ligue, 2-1), La Tour/Le Pâquier (2e inter, 3-0) et Farvagny/Ogoz (2e inter, 3-1). Ils ont essuyé en tout quatre revers contre Bavois (Promotion League, 4-1), Yverdon Sport (Promotion League, 3-1), Etoile Carouge (Promotion League, 1-0) et contre Terre Sainte samedi (1re ligue, 3-2). Les Bullois ont également fait match nul face à Breitenrain (Promotion League, 2-2). Joan Yenni et consorts sont désormais prêts à en découdre samedi en championnat à domicile face à Azzurri Lausanne (17 h). Retrouvez notre présentation de saison dans notre édition de jeudi.