Des abonnements Frimobil à prix préférentiel pour les entreprises

MOBILITÉ

La communauté tarifaire fribourgeoise Frimobil lance un abonnement spécialement destiné aux entreprises et à leurs collaborateurs. Le JobAbo permet aux employés de bénéficier d’un rabais de 20% au minimum sur le tarif annuel. Frimobil offre 10%. L’entreprise fait le même geste, voire plus si elle le souhaite. Selon un communiqué, un contrat devra être signé entre la communauté tarifaire et la société. Cette dernière devra commander au moins dix abonnements annuels pour profiter de cette offre. Pour permettre aux collaborateurs de s’habituer aux transports publics, un abonnement mensuel est offert durant trente jours à moitié prix.