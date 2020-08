Des bus pour aller à Givisiez

CFF. Certains trains seront remplacés par des bus ce week-end, dans les secteurs Fribourg-Givisiez et Fribourg-Schmitten. Les lignes CFF S30 (Fribourg-Yverdonles-Bains), TPF S20 (Fribourg-Neuchâtel), S21 (Fribourg-Anet-Morat) sont concernées, ainsi que la ligne BLS S1(Fribourg-Thoune). Ces remplacements commenceront le vendredi à 20 h 20 et jusqu’à la fin du service dimanche. Ils impliquent une prolongation du temps de trajet d’environ dix minutes pour la clientèle des lignes S30, S20 et S21, et de vingt minutes pour la clientèle de la S1. Il est conseillé aux voyageurs de consulter les modifications d’horaire avant d’effectuer leur voyage.

Les travaux des installations ferroviaires à l’ouest de la gare de Fribourg expliquent ces modifications. Menés par les CFF, ils ont pour but…