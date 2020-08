Echos du Parlement

ROUTES CANTONALES. A l’unanimité, les députés ont accepté hier un crédit de 10 millions de francs destiné au réseau routier cantonal. Durant les années 2020 à 2025, il servira à financer des acquisitions de terrains et diverses études. Les études routières proprement dites, ainsi que des études d’intégration architecturales et urbanistiques, d’impact sur l’environnement, géologiques, archéologiques et autres. Les grands projets comme les sept routes de contournement ou la nouvelle route d’accès à l’HFR ne sont pas concernés, puisqu’ils ont leurs crédits d’études et d’acquisitions propres.

UN TROISIÈME DÉMÉNAGEMENT. Le Grand Conseil siège depuis mardi à la salle des fêtes Saint-Léonard, à Fribourg. Il connaît ainsi, pour sa session extraordinaire d’août, son troisième déménagement de…