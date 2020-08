F. Schlumpf et C. Scherrer à Bulle

La soirée promet d’être animée vendredi à Bouleyres. Le SA Bulle organise sa traditionnelle course sur piste de 5000 m. Le début des festivités est prévu à 18 h 20 avec la course adaptée. La compétition se poursuit jusqu’à la huitième et dernière série qui s’élancera à 22 h. Dans cette catégorie, deux fondeuses de renommée nationale seront de la partie: Fabienne Schlumpf (lauréate de la Corrida 2018 et vice-championne d’Europe sur 3000 m steeple) et Chiara Scherrer (15’44’’72 sur 5000 m). «En tout, nous accueillons 200 athlètes, précise le responsable d’organisation Benoît Fragnière. Comme il y aura plus de 300 personnes dans le stade, une dérogation a été délivrée par la préfecture.»

La course sur piste compte comme 2e étape de la FriRun Cup et fait office de championnats fribourgeois…