HOCKEY SUR GLACE

Les Dragons ont battu Lausanne (4-3, après les tirs au but) mardi soir à Yverdon-les-Bains. Pour cette première journée de la Coupe des Bains, les réussites fribourgeoises ont été inscrites par Yannick Herren, David Aebischer et Sandro Schmid. A noter la présence du Bullois Timotée Schaller (17 ans, junior élite) dans l’alignement des Dragons. Il a d’ailleurs transformé son tir au but lors de la série.