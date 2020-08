GRANGETTES

Dans la foi et les prières, Gabrielle Python a quitté ce monde dimanche 16 août, à l’âge de 77 ans, après une courte maladie, entourée de l’amour des siens, en toute discrétion, fidèle à elle-même.



Gabrielle est née le 4 juillet 1943, de l’union de Louisa et Joseph Pittet-Charrière à Romanens. Elle était la deuxième d’une fratrie de neuf enfants. Elle grandit au domaine familial de la Tuillière et fit ses classes dans son village natal.

Sitôt sa scolarité terminée, elle goûta aux durs travaux de la ferme. Puis elle suivit l’école ménagère agricole de Marly.

Elle travailla comme couturière à l’atelier de couture de Sâles. Avec une collègue, elle prenait un peu de son temps pour orner la grotte de Romanens et s’y recueillir. Plus tard, elle fut engagée comme fille au pair à…