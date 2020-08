Il n’y a rien à voir, vraiment?

A propos de l’initiative de limitation de l’immigration, soumise au vote le 27 septembre.

Pour la prochaine votation sur la régulation de l’immigration, mon cœur balance entre l’indépendance de la Suisse et l’application de la clause guillotine contenue dans les accords bilatéraux.

Cette votation donne de l’urticaire aux partis, à l’Union syndicale suisse et aux ministres de l’Economie. Il s’agit, selon ces notables, de sauver l’économie et les travailleurs suisses. Ces pontes ne savent sans doute pas que la votation n’a pas pour objectif de supprimer toute libre circulation, mais de la réguler, en fonction de nos besoins et de la situation économique chez nous (pas à l’étranger). Les Vaudois, Genevois et Neuchâtelois sont en première ligne; ils ont surtout peur pour leurs hôpitaux haut…