Kariyon.ch a vendu des bons pour plus de 5 millions de francs

COMMERCE LOCAL

En sept semaines, la plate-forme kariyon.ch a vendu près de 5,5 millions de francs de bons. «L’opération de stimulation de la consommation locale lancée le 1er juillet 2020 par le Conseil d’Etat est un succès», se réjouit ce dernier dans son communiqué. Ces bons concernent des commerces et des services qui ont dû fermer pendant le semi-confinement ou qui sont affiliés à Terroir Fribourg. Lors de l’achat, l’Etat prend à sa charge le rabais de 20% dont bénéficie chaque client. Une enveloppe de 4 millions de francs est à disposition. «Au total, c’est donc 20 millions de francs qui pourraient être ainsi injectés dans l’économie locale.» Les bons sont valables jusqu’au 30 juin 2021 et 1220 commerces et prestataires de services sont actuellement actifs sur la plate-forme.