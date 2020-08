Keith Haring: Street Art Boy

ARTE, VENDREDI, À 22 H 25

Né en Pennsylvanie en 1958, Keith Haring découvre New York dans les années 1970. Il rejoint de nombreux artistes underground qui inventent de nouvelles formes d’expressions et produit bientôt d’innombrables dessins et graffitis. Née dans le métro, sa notoriété gagne bientôt le monde entier. Diagnostiqué positif au VIH en 1989 et se sachant condamné, Keith Haring se confie pendant cinq jours au biographe John Gruen, qui enregistre les séances. Ces documents, des images inédites fournies par la Fondation Haring et les témoignages de proches participent à ce portrait d’un artiste majeur des années 1980. ■