La Belgique place Fribourg sur sa liste orange

CORONAVIRUS. La Belgique a élargi sa liste des régions à risque en raison du coronavirus, selon une information du BlickOnline. Treize cantons y figurent désormais, dont Fribourg. Les voyageurs belges sont appelés à une vigilance accrue dans les pays et régions placés sur la liste orange. Au retour, il leur est conseillé d’observer une quarantaine ou d’effectuer un test au coronavirus. La semaine dernière, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a ajouté la Belgique sur la liste des pays et zones présentant un risque élevé d’infection au coronavirus. Quelque 53 Etats et régions y figurent désormais. Quiconque rentre en Suisse après y avoir séjourné doit se mettre en quarantaine.