La rue de la Condémine inondée et fermée

La rupture d’une conduite, sous la route, a provoqué une inondation dans la rue de la Condémine, vendredi soir à Bulle. La chaussée s’est soulevée sur toute sa largeur et sur une longueur de 4 mètres environ, communique la police. L’eau s’est écoulée jusque dans les caves d’un immeuble. Le Centre de renfort de Bulle ainsi que la police cantonale ont été alarmés vers 18 h 40 et dépêchés sur place. Le fontainier est venu fermer la vanne de la conduite et localiser la brèche. Durant environ huit heures, l’accès à la rue de la Condémine a été fermé dans les deux sens, entre les giratoires route de Morlon et La Rieta. Les dégâts ne sont pas encore chiffrés et une entreprise de génie civil a été mandatée afin de réparer et de sécuriser la chaussée.