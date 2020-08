La Tsarmê Bike avec 254 enfants

Les vététistes en herbe sont attendus samedi à Charmey pour la troisième édition de la Tsarmê Bike. En plus de compter pour la Coupe fribourgeoise, la compétition fera office de championnat romand. En tout, 254 enfants (de 4 à 18 ans) se sont inscrits. «C’est un peu plus que l’année passée, compare Vincent Droux, responsable d’organisation. Nous aurons une jolie palette de coureurs avec les plus sûrs espoirs romands.» A noter que l’événement n’aura plus lieu au Centre sportif de Charmey, mais bien au départ de la télécabine.

Les organisateurs ont prévu une boucle de deux kilomètres pour les jeunes vététistes (photo). La distance varie entre 2 et 14 kilomètres selon les catégories. «Nous présenterons un vrai parcours de crosscountry avec beaucoup de relances, des obstacles et une…