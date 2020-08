Le Cyclocross de Corbières n’aura pas lieu en octobre

CYCLOCROSS. Le 12e Cyclocross de Corbières ne se tiendra pas le 17 octobre prochain, comme planifié par son organisateur. «Le Covid n’est pas la raison principale de cette annulation, notre épreuve mêlant environ 250 participants. Il s’agit plutôt d’un conflit de dates, puisque Berne organise une course nationale ce même week-end d’octobre. Je suis déçu, bien sûr, aussi pour l’Association de l’ARFEC à qui nous versons environ 2000 francs après chaque édition», explique Frédéric Brandenberger. Une course de remplacement, ne comptant pas pour l’Omnium romand, pourrait néanmoins être organisée à Corbières «entre les mois de décembre et février».